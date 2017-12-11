اختفاء غامض لامرأة كندية لبنانية في إدمنتون

تحقق شرطة مدينة إدمنتون – ألبرتا في وسط الغرب الكندي، في اختفاء امرأة منذ يوم الجمعة الفائت في منتزه راندل بارك ، كما يقوم ما لا يقل عن مئتي مواطن بعمليات البحث عنها في المنتزه ومحيطه.

وكان زوج الامرأة الكندية اللبنانية ناديا عطوي، البالغة من العمر اثنين وثلاثين عاما، شاهدها لآخر مرة حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح الجمعة الفائت في المنزل العائلي، بحسب ما قالته والدتها سلوى عطوي.

وأفادت الشرطة بأن سيارة ناديا وجدت في المنتزه بعد ظهر الجمعة وبداخلها هاتفها الخلوي ومحفظتها وبعض أغراضها الشخصية. وتعتقد الشرطة أنها ما زالت في منطقة المنتزه.

والسيدة عطوي مدرسّة في إحدى المدارس العربية الخاصة في إدمنتون.

وأكدت إحدى قريباتها، أنها امرأة لطيفة وتتكلم الإنكليزية بطلاقة " ونحن ضائعون لا ندري كيف نتصرف ونفكر وما يجب فعله ونقوم بما يمكننا عمله ونبحث عنها في كل الأمكنة".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية