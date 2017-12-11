مخدر الماريجوانا

مخدر الماريجوانا
Photo Credit: Associated Press/Gosia Wozniacka

70 % من ضرائب بيع الماريجوانا من حصة المقاطعات

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الإثنين 11 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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توصلت اليوم الحكومة الفيديرالية إلى اتفاق مع حكومات المقاطعات والأقاليم يقضي بمنحهم نسبة سبعين بالمئة من الضرائب التي ستستوفى من بيع المارجوانا الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز – يوليو من العام المقبل. وتتعدى هذه النسبة بكثير نسبة الخمسين بالمئة التي كان اقترحها وزير المال الفيديرالي بيل مورنو الشهر الفائت.

مشتل لزراعة الماريجوانا
مشتل لزراعة الماريجوانا © https://www.canopygrowth.com/

وكانت حكومات المقاطعات والأقاليم طالبت، قبيل انعقاد اجتماع وزراء المال أمس واليوم، بحصة تتعدى الخميبن بالمئة لأنها ستعاني أكثر من الحكومة الفيديرالية من انعكاسات بيع الماريجوانا على أكثر من صعيد، إن من حيث تكاليف الصحة المستوجبة جراء استهلاك المخدر وإن من حيث ازدياد مسؤوليات الشرطة في المراقبة والملاحقة إضافة طبعا إلى فتح محلات للبيع وإدارتها.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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فئة إقتصاد، مجتمع

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