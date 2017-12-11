بريتيش كولومبيا: نهاية زيادات الإيجار المفرطة

أعلنت حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا أنها ستسد ثغرة قانونية تتيح لبعض مالكي الأبنية فرض زيادات مفرطة على المستأجرين تصل نسبتها في بعض الحالات إلى 80%.

وأوضح في هذا الإطار عضو الجمعية التشريعية لبريتيش كولومبيا سبينسر شاندرا هيربرت أن الحكومة ستزيل البند المتعلق بزيادة الإيجار تبعاً للموقع الجغرافي للمسكن المُؤجَّر.

ويتيح هذا البند للمالكين زيادة إيجارات مساكنهم بما يفوق المسموح به بحجة أن مساكن مشابهة تقع في المنطقة الجغرافية نفسها تُؤجَّر بمبالغ أكبر.

وعلى سبيل المثال، أتاح هذا البند لبعض المالكين في نقاط عقارية ساخنة بزيادة الإيجارات بنسب تتراوح بين 30% و80% لمساواة إيجارات مساكن مشابهة مجاورة، أي بنسب تفوق أضعاف زيادة الـ4% التي تسمح بها قوانين المقاطعة.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة بريتيش كولومبيا في فيكتوريا (أرشيف) © Ryan Bushby- wiki commons

وينتمي هيربرت للحزب الديمقراطي الجديد في بريتيش كولومبيا، اليساري التوجه، الذي يحكم هذه المقاطعة من خلال حكومة أقلية بدعم من الحزب الأخضر.

(سي بي سي / راديو كندا)