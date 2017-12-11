جزيرة الأمير إدوارد تستورد البطاطا

تسبب تراجع محصول البطاطا في جزيرة الأمير إدوارد في شرق كندا بإجبار هذه المقاطعة، الأولى في كندا من حيث حجم الإنتاج، على استيراد هذه المادة الغذائية.

وتنتج جزيرة الأمير إدوارد لوحدها ربع محصول كندا من البطاطا، مع أنها أصغر المقاطعات والأقاليم الكندية مساحةً. لكن الصيف الفائت كان شديد الجفاف، ما تسبب بتراجع محصول الجزيرة من البطاطا بـ8%، وهي نسبة التراجع الأعلى المسجلة في مقاطعات الإنتاج الرئيسية.

ويقول المدير العام لاتحاد منتجي البطاطا في كندا كيفين ماك إيساك إن الجفاف في الصيف كان أشد قسوة في غرب الجزيرة، فيما تساقطت في شرقها كميات من الأمطار كانت كافية لضمان إنتاج من البطاطا بحدود المستوى العادي.

وبسبب هذا النقص في الإنتاج، لجأت المصانع التابعة لمزارع "كافنديش" للبطاطا في جزيرة الأمير إدوارد إلى الاستيراد من مقاطعة ألبرتا في غرب كندا، بالرغم من نفقات الشحن الهامة المترتبة على ذلك.

داخل مصنع للبطاطا المقلية (أرشيف) © Associated Press

وحافظت معظم المقاطعات الرئيسية المنتجة للبطاطا في كندا على مستوياتها من الإنتاج، وسجلت ألبرتا وكيبيك ونيو برونزويك (نوفو برونزويك) فوائض جديدة من الإنتاج.

(سي بي سي / راديو كندا)