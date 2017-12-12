رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليسار) والمرشّح االيبرالي الفائز في بريتيش كولومبيا غاودي هوغ/Darryl Dyck/CP

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليسار) والمرشّح االيبرالي الفائز في بريتيش كولومبيا غوردي هوغ/Darryl Dyck/CP

كندا: فوز كاسح للحزب الليبرالي في الانتخابات الفرعيّة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 12 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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فاز الحزب الليبرالي بثلاثة من أصل أربعة مقاعد في الانتخابات الفرعيّة التي جرت أمس الاثنين في عدد من المقاطعات.

فقد فاز المرشّحون الليبراليّون في ثلاث دوائر جرت فيها انتخابات فرعيّة في اونتاريو و بريتيش كولومبيا وفي مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.

وكانت المنافسة على أشدّها في بريتيش كولومبيا بين المرشّح الليبرالي غوردي هوغ ومرشّحة المحافظين كيري لين فيندلي.

وقد تمكّن هوغ من انتزاع المقعد من المحافظين  وفاز على فيندلي النائبة والوزيرة السابقة في حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو والمرشّحة الليبراليّة جين ييب خلال الحملة الانتخابيّة الفرعيّة/Christopher Katsarov/PC

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو والمرشّحة الليبراليّة جين ييب خلال الحملة الانتخابيّة الفرعيّة/Christopher Katsarov/PC

ونال المرشّح الليبرالي 47،5 بالمئة من الأصوات ونالت منافسته 42،1 بالمئة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الفرعيّة في بريتيش كولومبيا 36،4 بالمئة وكانت الأعلى من بين الدوائر الأربع التي جرت فيها الانتخابات يوم أمس.

روزماري آشلي فولك المرشّحة الفائزة عن حزب المحافظين في مقاطعة سسكتشوان
روزماري آشلي فولك المرشّحة الفائزة عن حزب المحافظين في مقاطعة سسكتشوان © Facebook

وفي مقاطعة سسكتشوان فازت مرشّحة حزب المحافظين روزماري آشلي فولك بسهولة على منافسها من الحزب الديمقراطي الجديد مات فيدلر.

ونالت آشلي فولك تأييد 69،6 بالمئة من الناخبين في حين أيّد 13،2منهم مرشّح الديمقراطيّين الجدد.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليمين) والمرشّح الليبرالي في نيوفاوندلاتد ولابرادور شورنس روجرز/Darren Calabrese/CP

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليمين) والمرشّح الليبرالي في نيوفاوندلاتد ولابرادور شورنس روجرز/Darren Calabrese/CP

وفي نيوفاوندلاند ولابرادور، نال المرشّح الليبرالي تشورنس روجرز 69،2 بالمئة من الأصوات مقابل 22،9  بالمئة نالها مايك وندسور المرشّح عن حزب المحافظين.

وكان المقعد قد شغر بعد استقالة جودي فوتي وزيرة الخدمات العامّة والتموين، على خلفيّة الفضيحة التي تسبّب بها نظام دفع الرواتب الالكتروني فينيكس.

وأخيرا في مقاطعة اونتاريو، فاز المرشّحة الليبراليّة جين ييب على منافسها داتسونغ جو مرشّح المحافظين وحصدت المرشّحة الليبراليّة 49،4 بالمئة من الأصوات مقابل 40،5 بالمئة نالها منافسها.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي /راديو كندا)

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