كندا: فوز كاسح للحزب الليبرالي في الانتخابات الفرعيّة

فاز الحزب الليبرالي بثلاثة من أصل أربعة مقاعد في الانتخابات الفرعيّة التي جرت أمس الاثنين في عدد من المقاطعات.

فقد فاز المرشّحون الليبراليّون في ثلاث دوائر جرت فيها انتخابات فرعيّة في اونتاريو و بريتيش كولومبيا وفي مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.

وكانت المنافسة على أشدّها في بريتيش كولومبيا بين المرشّح الليبرالي غوردي هوغ ومرشّحة المحافظين كيري لين فيندلي.

وقد تمكّن هوغ من انتزاع المقعد من المحافظين وفاز على فيندلي النائبة والوزيرة السابقة في حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر.

ونال المرشّح الليبرالي 47،5 بالمئة من الأصوات ونالت منافسته 42،1 بالمئة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الفرعيّة في بريتيش كولومبيا 36،4 بالمئة وكانت الأعلى من بين الدوائر الأربع التي جرت فيها الانتخابات يوم أمس.

روزماري آشلي فولك المرشّحة الفائزة عن حزب المحافظين في مقاطعة سسكتشوان © Facebook

وفي مقاطعة سسكتشوان فازت مرشّحة حزب المحافظين روزماري آشلي فولك بسهولة على منافسها من الحزب الديمقراطي الجديد مات فيدلر.

ونالت آشلي فولك تأييد 69،6 بالمئة من الناخبين في حين أيّد 13،2منهم مرشّح الديمقراطيّين الجدد.

وفي نيوفاوندلاند ولابرادور، نال المرشّح الليبرالي تشورنس روجرز 69،2 بالمئة من الأصوات مقابل 22،9 بالمئة نالها مايك وندسور المرشّح عن حزب المحافظين.

وكان المقعد قد شغر بعد استقالة جودي فوتي وزيرة الخدمات العامّة والتموين، على خلفيّة الفضيحة التي تسبّب بها نظام دفع الرواتب الالكتروني فينيكس.

وأخيرا في مقاطعة اونتاريو، فاز المرشّحة الليبراليّة جين ييب على منافسها داتسونغ جو مرشّح المحافظين وحصدت المرشّحة الليبراليّة 49،4 بالمئة من الأصوات مقابل 40،5 بالمئة نالها منافسها.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي /راديو كندا)