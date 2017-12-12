الكيبيكي ريشار فاغنر رئيسا لمحكمة كندا العليا

عيّن رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو القاضي ريشار فاغنر رئيسا لمحكمة كندا العليا.

ويخلف القاضي فاغنر رئيسة المحكمة العليا القاضية بيفرلي ماكلاكلين التي تقاعدت عن أعلنت قبل فترة تقاعدها بعد 18 عاما على رأس أعلى سلطة قضائيّة في البلاد.

ومن المقرّر أن يقسم اليمين في الثامن عشر من كانون الأوّل ديسمبر الجاري كرئيس للمحكمة العليا وعضو في المجلس الخاص للملكة حسبما ورد في بيان رئيس الحكومة.

"لديّ ثقة مطلقة في قدرته على إدارة أعلى سلطة قضائيّة في البلاد، وهي مؤسّسة محترَمة مستمرّة في تقليد طويل من استقلاليّة القضاء والتميّز. وسوف يخدم النظام القضائي والمهنة القضائيّة والكنديّين بفضل إرادته في تأمين احترام القوانين والدستور الذي يقوم عليه البلد قال رئيس الحكومة جوستان ترودو في بيانه".

قضاة محكمة كندا العليا © PC/Adrian Wyld

و القاضي ريشار فاغنر (60 عاما) من مقاطعة كيبيك وتمّ تعيينه في محكمة كندا العليا عام 2012.

ومن المتوقّع أن يبقى على رأس المحكمة العليا حتّى الخامسة والسبعين من العمر ، وهو سنّ تقاعد القضاة الذين تعيّنهم الحكومة الكنديّة.

ورحّبت وزيرة العدل الكيبيكيّة ستيفاني فاليه بتعيين القاضي فاغنر كما رحّب بها رئيس نقابة المحامين في كيبيك بول ماتيو غروندان.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)