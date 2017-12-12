المحكمة العليا في نيوفوندلاند تعيّن قاضيا مثليا

عيّنت المحكمة العليا في مقاطعة نيوفوندلاند واللابرادور في الشرق الكندي قاضيا جديدا معروفا بميوله الجنسية المثلية.

وقد ألقى القاضي الجديد الكسندر ماكدونالد Alexander_MacDonald خلال حفل تنصيبه مساء أمس أمام حشد كبير من الحضور الشعبي والرسمي كلمة أكد فيها بأنه لم يكن يتخايل حتى في أحلامه المجنونة أن يستطيع رجل مثله أن يشغل هذا المنصب وأضاف قائلا:

المحكمة العليا في نيوفوندلاند واللابرادور © CBC

في حقبة معيّنة، كان على العديد من المثليين أن يعيشوا حياتهم بالخفاء، وقد تعرّضت حياتي المهنية لأوقات صعبة، ولعّل حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت الأصعب بالنسبة إلى المثليين وإنني فخور ومندهش بما أحرزه الكنديون في كفاحهم من أجل المساواة، لا يمكنكم قال القاضي المعّين في المحكمة العليا، تخيّل إلى أي درجة يعني القبول بالنسبة إلى أشخاص أقصاهم مجتمعهم.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الجديد يملك 30 عاما من الخبرة في ممارسة المحاماة وتعتبره الأوساط القضائية كأحد أفضل المحامين في البلاد.

(المصدر:هيئة الإذاعة الكندية)