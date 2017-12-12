الجالية اللبنانيّة والاندماج الناجح في مدينة لافال

حلّت مدينة لافال في المركز الثاني بعد مونتريال من بين مدن مقاطعة كيبيك من حيث استقبال المهاجرين الواصلين إلى كندا.

وتتميّز لافال الواقعة إلى شمال مونتريال بوجهها التعدّدي وبانفتاحها على الجاليات العرقيّة والثقافيّة المقيمة فيها.

والجالية اللبنانيّة واحدة من بين هذه الجاليات، وتنامى عدد الكنديّين اللبنانيّين في لافال بصورة ملحوظة خلال السنوات القلية الماضية كما قالت لي السيّدة ألين ديب المستشارة في بلديّة لافال في حديث أجريته معها.

وقد انضمّ الواصلون الجدد كما قالت ألين ديب إلى مهاجرين سبقوهم منذ بضعة عقود واستقرّوا في لافال وحقّقوا فيها النجاح على أكثر من صعيد في طليعتها الصعيد السياسي.

لوحة إعلانيّة للانتخابات البلديّة تظهر فيها ألين ديب مع عمدة لافال مارك دوميرس © Facebook

فخلال الانتخابات الفدراليّة التي جرت عام 2015، فاز نائبان من أصل لباني هما السيّدة ايفا ناصيف والسيّد فيصل الخوري بمقعدين عن الحزب الليبرالي في مجلس العموم الكندي.

وخلال الانتخابات البلديّة التي جرت في مقاطعة كيبيك في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر الفائت، فاز ثلاثة مرشّحين من أصل لبناني بمقعد لكلّ منهم في بلديّة لافال، من بينهم السيّدة ألين ديب التي فازت بولاية ثانية.

وتتحدّث ألين ديب أيضا عن سهولة اندماج الجالية اللبنانيّة في مجتمع لافال وتؤكّد على حلاوة العيش في المدينة التي تؤمّن شتّى الخدمات لمواطنيها.