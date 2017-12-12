أكثر من 361 ألف وظيفة شاغرة في كندا في الربع الثالث من السنة

يفيد الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (CFIB – FCEI) أن 361700 وظيفة كانت شاغرة في كندا في الربع الثالث من السنة الحالية. ويمثل هذا العدد سقفاً قياسياً للوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.

وقام الاتحاد باحتساب معدل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بمقارنة عددها مع عدد إجمالي الوظائف المتوفرة في هذا القطاع، فبلغ المعدل الوطني 2,8%، وهو الأعلى منذ ما قبل أزمة الركود الأخيرة عام 2008.

وعلى صعيد المقاطعات سُجل المعدل الأعلى للوظائف الشاغرة في القطاع الخاص في بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي إذ بلغ 3,4%، وحلت كيبيك في المرتبة الثانية وبمعدل 3,1%، فأونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، وبمعدل 3%.

ويقول الاتحاد إن معدل الوظائف الشاغرة ارتفع في ثمانية من القطاعات الاقتصادية الاثني عشر التي يرصدها، وإن أكثر القطاعات تضرراً جراء ذلك قطاعات تجارة التجزئة وخدمات الإيواء والمطاعم والبناء.

عامل لحام في مصنع في مدينة شاوينيغان في مقاطعة كيبيك (أرشيف) © راديو كندا

ويقول مدير الشؤون الاقتصادية في الاتحاد، سيمون غودرو، إن النقص في اليد العاملة يشكل عائقاً رئيسياً أمام المؤسسات المستقلة، مضيفاً أن النقص المزمن يحد من قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على قبول عقود تجارية جديدة وعلى التوسع والابتكار.

(وكالة الصحافة الكندية)