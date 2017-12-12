نفقات حضانة الأطفال ترتفع بوتيرة أسرع من معدل التضخم

يفيد تقرير صدر اليوم عن المركز الكندي للسياسات البديلة (CCPA) أن نفقات حضانة الأطفال في كندا ترتفع بوتيرة أسرع من معدل التضخم، ما يزيد الأعباء المالية على كاهل الأسر الكندية ويطرح علامة استفهام حول فعالية مليارات الدولارات التي وعدتها الحكومة الفدرالية في تسهيل الحصول على مكان في دار حضانة.

وعلى صعيد المدن الكندية تُعتبر تورونتو، كبرى المدن وعاصمة كندا الاقتصادية والمالية، الأغلى من حيث نفقات الحضانة، إذ يبلغ متوسط كلفة حضانة الطفل فيها 21096 دولاراً في السنة.

أما دور الحضانة الأقل إرهاقاً لميزانية الأسرة فهي في مقاطعة كيبيك حيث يبلغ متوسط كلفة حضانة الطفل 2196 دولاراً في السنة، أي نحواً من 10% من مستواه في تورونتو. وهذا عائد إلى الدعم القوي الذي تقدمه حكومة كيبيك لدور الحضانة في المقاطعة.

ويظهر تقرير المركز الكندي للسياسات البديلة، وللمرة الأولى، أن نفقات حضانة الأطفال في بعض المناطق الريفية لا تختلف كثيراً عن تلك المسجلة في عدة مدن كبيرة.

طفلان يلهوان في دار حضانة في مقاطعة ألبرتا (أرشيف) © Radio-Canada / Geneviève Normand

وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا قد تعهدت بتخصيص 7,5 مليارات دولار على امتداد 11 سنة، من ضمنها 500 مليون دولار في السنة الحالية، بهدف جعل حضانة الأطفال أكثر يسراً للأهل المحتاجين لهذه الخدمة ولكن غير القادرين على تحمل نفقاتها.

(وكالة الصحافة الكندية)