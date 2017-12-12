دار حضانة في مقاطعة بريتيش كولومبيا (أرشيف).

دار حضانة في مقاطعة بريتيش كولومبيا (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada

نفقات حضانة الأطفال ترتفع بوتيرة أسرع من معدل التضخم

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 12 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

Share

يفيد تقرير صدر اليوم عن المركز الكندي للسياسات البديلة (CCPA) أن نفقات حضانة الأطفال في كندا ترتفع بوتيرة أسرع من معدل التضخم، ما يزيد الأعباء المالية على كاهل الأسر الكندية ويطرح علامة استفهام حول فعالية مليارات الدولارات التي وعدتها الحكومة الفدرالية في تسهيل الحصول على مكان في دار حضانة.

وعلى صعيد المدن الكندية تُعتبر تورونتو، كبرى المدن وعاصمة كندا الاقتصادية والمالية، الأغلى من حيث نفقات الحضانة، إذ يبلغ متوسط كلفة حضانة الطفل فيها 21096 دولاراً في السنة.

أما دور الحضانة الأقل إرهاقاً لميزانية الأسرة فهي في مقاطعة كيبيك حيث يبلغ متوسط كلفة حضانة الطفل 2196 دولاراً في السنة، أي نحواً من 10% من مستواه في تورونتو. وهذا عائد إلى الدعم القوي الذي تقدمه حكومة كيبيك لدور الحضانة في المقاطعة.

ويظهر تقرير المركز الكندي للسياسات البديلة، وللمرة الأولى، أن نفقات حضانة الأطفال في بعض المناطق الريفية لا تختلف كثيراً عن تلك المسجلة في عدة مدن كبيرة.

طفلان يلهوان في دار حضانة في مقاطعة ألبرتا (أرشيف)
طفلان يلهوان في دار حضانة في مقاطعة ألبرتا (أرشيف) © Radio-Canada/Geneviève Normand

وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا قد تعهدت بتخصيص 7,5 مليارات دولار على امتداد 11 سنة، من ضمنها 500 مليون دولار في السنة الحالية، بهدف جعل حضانة الأطفال أكثر يسراً للأهل المحتاجين لهذه الخدمة ولكن غير القادرين على تحمل نفقاتها.

(وكالة الصحافة الكندية)

Share
كلمات مفتاحية ،
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
دمية وزهور في موقع وفاة الطفلة السوريّة في ابةتسفورد في الغرب الكندي/: Radio-Canada/Susana da Silva
المستشارة في بلديّة لافال ألين ديب (الثانية من اليسار) تشارك في حملة الاعلاميّين لجمع التبرّعات في كيبيك/Facebook
القاضي ريشار فاغنر رئيس محكمة كندا العليا/Sean Kilpatrick/CP
رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليسار) والمرشّح االيبرالي الفائز في بريتيش كولومبيا غاودي هوغ/Darryl Dyck/CP
RCI | Français

Venir en aide aux enfants réfugiés rohingyas au Bangladesh

RCI | English

Ottawa launches new fighter jet competition with warning to Boeing

RCI | Español

Ausencia de las lenguas indígenas en el Parlamento canadiense

RCI | 中文

加拿大人爱喝酒，狂饮越来越流行

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية