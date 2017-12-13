ارتفاع عدد الطلاّب المتخلّين عن متابعة الدروس في اونتاريو

توقّف 25700 طالب معاهد اونتاريو عن متابعة الدراسة وطالبوا بإعادة الأقساط التي سدّدوها، حسبما ورد في معلومات جمعتها وزارة التعليم العالي في المقاطعة، أي ما يشكّل 10،3بالمئة من الطلاّب بدوام كامل.

وكان أمام الطلاّب مهلة حتّى الخامس من كانون الأوّل ديسمبر الجاري للتخلي عن متابعة الدراسة والمطالبة باستعادة القسط الذي سدّدوه منذ أن أعلن الأساتذة إضرابا عن العمل في معاهد اونتاريو.

وكان الأساتذة في 24 معهدا قد أعلنوا الاضراب عن العمل منتصف تشرين الأوّل اكتوبر الفائت، ما حرم نحوا من 500 ألف طالب من متابعة دروسهم في عدد من مدن المقاطعة.

وأعربت دب ماتيوز وزيرة التعليم العالي في اونتاريو عن أملها في أن يستأنف هؤلاء الطلاّب الدروس خلال الفصل المقبل الذي يبدأ في كانون الثاني يناير أو خلال الخريف المقبل.

وأكّدت الوزيرة ماتيوز أنّ الاضراب شكّل مرحلة صعبة للعديد من الطلاّب.

كما أعربت عن أملها في أن تتمكّن من تحديد عدد الطلاّب الذين يطالبون باستعادة الأقساط المسدّدة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)