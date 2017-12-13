نصائح لتجنّب اندلاع الحرائق خلال فصل الشتاء و في زمن الأعياد

وجّه اريك ارسونو رئيس جهاز الاطفاء في مدينة مونكتون مجموعة من النصائح للكنديّين للوقاية من الحرائق خلال فصل الشتاء وفترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

ووجّه نصائح لكلّ من يزيّن منزله بشجرة ميلاد طبيعيّة لأنّها تشكّل مخاطر اندلاع حريق أعلى من الشجرة الاصطناعيّة.

وينصح ارسونو بريّ شجرة الميلاد كي لا تجفّ وبوضعها بعيدا عن مصادر الحرارة والتأكّد من أنّها لا تعيق الخروج من أبواب المنازل.

كما نصح المواطنين بالتأكّد من سلامة الأشرطة الكهربائيّة التي تحمل الأضواء الملوّنة الخاصّة بالميلاد قبل تزيين الشجرة بها.

وفي السياق نفسه ومع حلول فصل الشتاء، دعا رئيس جهاز الاطفاء في مدينة مونكتون المواطنين إلى تنظيف مداخن المدفأة مرّة في السنة على الأقلّ أو أكثر إن دعت الحاجة.

كما نصح باستخدام الخشب الجاف للتدفئة وتجنّب إبقاء الشموع المضاءة دون مراقبة.

و نصح المواطنين بتنظيف المداخل الرئيسيّة لمنازلهم وجرف الثلوج من أمامها لتسهيل الخروج في حال اندلاع حريق.

كما نصح بتنظيف أنابيب الغاز الطبيعي من الثلوج ومن الجليد لئلاّ تنكسر تحت ثقل الثلوج المتراكمة.

وأكّد ارسونو أنّ المواطنين يلتزمون بالإجمال بهذه التعليمات ولكنّه نبّه إلى مخاطر اندلاع حرائق، مشيرا إلى أنّ عددها يكون أكثر ارتفاعا خلال هذه الفترة من السنة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)