القاضي ريشار فاغنر رئيس محكمة كندا العليا//Adrian Wyld/CP

القاضي ريشار فاغنر رئيس محكمة كندا العليا//Adrian Wyld/CP

ترحيب بتعيين القاضي فاغنر رئيسا لمحكمة كندا العليا

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 13 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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توالت ردود الفعل المرحّبة منذ أن أعلن رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو عن تعيين القاضي ريشار فاغنر رئيسا لمحكمة كندا العليا.

وجاء تعيين القاضي فاغنر وهو من مقاطعة كيبيك، بعد أن أعلنت رئيسة المحكمة العليا القاضية بيفرلي ماكلاكلن الصيف الماضي عزمها على التقاعد من هذا المنصب المرموق.

وشغلت القاضية ماكلاكلن منصب قاضية في محكمة كندا العليا طوال 28 عاما من بينها 17 عاما كرئيسة لهذه السلطة القضائيّة الأعلى في كندا.

وقد أثنى رئيس الحكومة جوستان ترودو  ووزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد على القاضي فاغنر المتوقّع أن يقسم اليمين ليتسلّم منصبه في الثامن عشر من كانون الأوّل ديسمبر الجاري.

رئيسة محكمة كندا العليا المتقاعدة بيفرلي ماكلاكلن ( أرشيف)
رئيسة محكمة كندا العليا المتقاعدة بيفرلي ماكلاكلن ( أرشيف) © PC/Fred Chartrand/

"سوف يفي بمسؤوليّاته بنزاهة واستقلاليّة، وهو حقوقي من الطراز الذي نحتاجه قال جوستان ترودو".

كما أثنت وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد على كفاءة القاضي فاغنر وخبرته والتزامه بتعليم القانون ومساهمته على الصعيد الدولي.

"رئيس الحكومة جوستان ترودو والحكومة على ثقة بقدرات القاضي فاغنر وخبرته لتولّي رئاسة المحكمة العليا لمدّة خمس عشرة سنة محتملة .

وهو يمارس المحاماة منذ عام 1980 وترافع في العديد من القضايا قالت وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد".

ويشار في هذا السياق إلى أنّ الحكومة حدّدت سنّ التقاعد للقضاة الذين تعيّنهم في الخامسة والسبعين من العمر، وهو ما يفسّر كلام وزيرة العدل بشأن ولاية رئيس المحكمة العليا القاضي ريشار فاغنر.

وفي كيبيك، لقي تعيين القاضي فاغنر ترحيبا واسع النطاق أيضا لا سيّما أنّه من مواليد المقاطعة.

وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد
وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد © Adrian Wyld/CP

" نرحّب إيجابيّا بقرارات اتّخذتها الحكومة الفدراليّة. فمنذ سنوات عديدة لم يكن هنالك قاض متخصّص في القانون المدني على رأس محكمة كندا العليا. وكما تعلمون، فالقانون المدني هو ميزة كيبيك في كندا ونرحبّ بالتأكيد بهذا التعيين" قال رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار".

ورحّبت مقاطعة كيبيك باحترام التقليد في تعيين رئيس المحكمة العليا..

ويقضي التقليد بأن تختار الحكومة الكنديّة مداورة قاضيا يعتمد نظام القانون المشترك، Common law  ومن ثمّ قاضيا  من كيبيك يعتمد نظام القانون المدني  Droit Civil المعمول به في كيبيك والمستوحى من النظام القانوني الفرنسي.

ويشار إلى أنّ كيبيك كانت تطالب بتعيين قاض كيبيكي على رأس محكمة كندا العليا.

هذا وقد هنّات القاضية بيفرلي ماكلاكلن نظيرها القاضي ريشار فاغنر على تعيينه في هذا المنصب المحفّز والذي يطرح التحدّيات في آن معا كما قالت.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)

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