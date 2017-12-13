ثلاثة عشر ألف حقنة ملوثة في شوارع سادبيري

تمكن عمال الشوارع المتطوعون من جمع ثلاثة عشر ألف حقنة ملوثة مرمية في وسط مدينة سادبيري - أونتاريو، خلال شهر تشرين الثاني – نوفمبر الفائت. وارتفاع العدد لم يفاجئ سلطات المدينة الصحية.

وأشار الطبيب الأخصائي في الإدمان الدكتور مايك فرانكلين إلى أن المدمن على المخدرات يستعمل ما بين خمسين وستين حقنة من المخدرات أسبوعيا. واعتبر الإخصائي بأن إيجاد هذا العدد من الحقن أمر جيد لأنه يدل على أن المدمنين لا يستعملون الحقن نفسها ما يعني الحد من تفشي الأمراض من مثل التهاب الكبد والإيدز وانتشارها.

إحدى الحاويات © راديو كندا

وكانت وكالة الخدمات الصحية في سادبيري وضواحيها وزعت أكثر من مليون حقنة هذه السنة في إطار البرنامج الهادف إلى تقديم أدوات وخدمات لتقليص مضار المخدرات كما وضعت خمس حاويات لرمي الحقن.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية