الثلوج تغطي معظم مناطق الشرق الكندي

بعد جنوب غرب مقاطعة كيبيك أمس، ضربت العاصفة الثلجية اليوم شرق كيبيك وشمال مقاطعة نيو برنزويك في الشرق الكندي حيث ادت الثلوج المتساقطة بغزارة إلى إلغاء عدة رحلات جوية وإقفال عدة طرقات ومدارس وتعليق الخط البحري.

وأفادت الشرطة أن القيادة صعبة على معظم طرقات ساحل نهر السان لوران والرؤية منخفضة ومعدومة في بعض الأماكن.

ومن المتوقع سقوط ما لا يقل عن عشرين سنتمترا من الثلوج وهبوب رياح تبلغ سرعتها الثمانين كلمترا في الساعة

إشارة لتسهيل عمليات رفع الثلوج © راديو كندا

هذا وتبدأ عمليات رفع الثلوج من طرقات مونتريال وضواحيها حيث بلغت سماكتها خمسة عشر سنتمترا مساء اليوم وستستعمل ألفان ومئتا آلية لرفع الثلوج من الطرقات والأرصفة التي يبلغ طولها حوالي عشرة آلاف كلم

راديو كندا الدولي- هيئة الإذاعة الكندية