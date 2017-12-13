نوفا سكوشا: نقص في الأطباء رغم توظيف أطباء جدد

تمكنت هيئة الصحة العامة في مقاطعة نوفا سكوشا من توظيف 92 طبيباً منذ الأول من نيسان (أبريل) الفائت، 26 منهم أطباء صحة عامة والـ66 الآخرون أطباء متخصصون. لكن لا يزال هناك 60 وظيفة شاغرة لأطباء في هذه المقاطعة الكندية الأطلسية، لاسيما بسبب تقاعد عدد من الأطباء عن العمل.

وقال مسؤولون من هيئة الصحة العامة للجنة الحسابات العامة التابعة للجمعية التشريعية في هاليفاكس إن 42 ألفاً من سكان المقاطعة يبحثون حالياً عن طبيب عائلة.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة نوفا سكوشا في هاليفاكس (أرشيف) © nslegislature.ca

وذكّرت الدكتورة لين هاريغان، وهي نائبة رئيس في هيئة الصحة العامة، بأن هدف الهيئة هو توظيف 100 طبيب جديد في السنة المالية الحالية، 50 منهم أطباء صحة عامة والـ50 الآخرون أطباء متخصصون.

وأضافت هاريغان أن هناك عروضاً لتوظيف 44 طبيباً جديداً من الآن وحتى شهر نيسان (أبريل) المقبل، 11 منهم أطباء صحة عامة. لكن بالرغم من الجهود المبذولة ستبقى هناك وظائف شاغرة للأطباء، قالت هاريغان.

(وكالة الصحافة الكندية)