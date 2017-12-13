نيو برونزويك تريد وقف استخدام الفحم لتوليد الطاقة بحلول 2030

قال وزير تنمية الطاقة والموارد في حكومة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) الليبرالية ريك دوسيه إن شركة الكهرباء العامة في المقاطعة (Énergie NB Power) عازمة على التوقف كلياً عن استخدام الفحم لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030.

وأضاف دوسيه أن شركة الكهرباء العامة ستستبدل الفحم في محطة بيلدون (Belledune) لتوليد الكهرباء بمصدر للطاقة أكثر نظافة، ما يتيح تشغيل المحطة عدة عقود أخرى من الزمن.

وذكّر دوسيه بأن محطات توليد الكهرباء العاملة على الفحم تأتي في طليعة مصادر الغازات الدفيئة، وشدد على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي في مقاطعته من خلال التحديث والإبداع.

استخراج الفحم من منجم في ولاية وايومنغ الأميركية (أرشيف) © Reuters / Jim Urquhart

وأنفقت شركة الكهرباء العامة في هذه المقاطعة الأطلسية ما يصل إلى سبعة ملايين دولار على أبحاث حول استخدام مصادر وقود بديلة عن الفحم كالوقود الهيدروجيني والغاز الطبيعي والكتل الحيوية.

(وكالة الصحافة الكندية)