تخطّم طائرة في سسكتشوان ونجاة 25 راكبا على متنها

تحطّمت طائرة تابعة لشركة ويست ويند الكنديّة وعلى متنها 25 راكبا على مقربة من قرية فون دو لاك Fond-du-Lac في مقاطعة سسكتشوان في وسط الغرب الكندي حسبما أفادت به الشرطة الفدراليّة الكنديّة.

ونجا الركّاب جميعا لكنّ البعض منهم أصيب بجروح ما استدعى نقلهم جوّا إلى أقرب مستشفى.

و كانت الطائرة متّجهة في رحلة من فون دو لاك نحو ستوني ريدج وعلى متنها 22 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.

وقد تحطّمت بعد قليل على إقلاعها من مطار فون دو لاك وتمّ العثور عليها على مسافة كيلومتر من المطار.

ولم يتمّ تسجيل أيّ حريق أو انفجار على متنها حسبما ورد في بيان الشرطة.

وهرعت شرطة ستوني ريدج وفرق الطوارئ إلى المكان وفتحت وزارة النقل الكنديّة تحقيقا في الحادثة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)