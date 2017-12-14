فرق الاسعاف وبعض الأشخاص على مقربة من حطام الطائرة التابعة لشركة ويست ويند/Raymond Sanger

فرق الاسعاف وبعض الأشخاص على مقربة من حطام الطائرة التابعة لشركة ويست ويند/Raymond Sanger

تخطّم طائرة في سسكتشوان ونجاة 25 راكبا على متنها

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 14 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تحطّمت طائرة تابعة لشركة ويست ويند الكنديّة وعلى متنها 25 راكبا على مقربة من قرية فون دو لاك Fond-du-Lac في مقاطعة سسكتشوان في وسط الغرب الكندي حسبما أفادت به الشرطة الفدراليّة الكنديّة.

ونجا الركّاب جميعا لكنّ البعض منهم أصيب بجروح ما استدعى نقلهم جوّا إلى أقرب مستشفى.

و كانت الطائرة متّجهة في رحلة من فون دو لاك نحو ستوني ريدج وعلى متنها 22 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.

مدرج مطار قرية فون دو لاك الصغيرة في سسكتشوان/Google Maps

مدرج مطار قرية فون دو لاك الصغيرة في سسكتشوان/Google Maps

وقد تحطّمت بعد قليل على إقلاعها من مطار فون دو لاك وتمّ العثور عليها على مسافة كيلومتر من المطار.

ولم يتمّ تسجيل أيّ حريق أو انفجار على متنها حسبما ورد في بيان الشرطة.

وهرعت شرطة ستوني ريدج وفرق الطوارئ إلى المكان وفتحت وزارة النقل الكنديّة تحقيقا في الحادثة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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