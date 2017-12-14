اونتاريو الأولى في كندا على صعيد وهب الأعضاء

حلّت اونتاريو في طليعة المقاطعات الكنديّة من حيث نسبة وهب الأعضاء بعد الوفاة خلال العام الماضي 2016 حسبما أفاد به المعهد الكندي للمعلومات حول الصحّة.

وبلغت نسبة الواهبين 25،2 شخصا بالمليون من السكّان مقابل 20،9 في كندا حسب المعهد.

والواهبون في أغلب الأحيان هم ضحايا أمراض القلب والموت الدماغي.

وارتفع عدد الأعضاء الموهوبة في كندا بنسبة 17 بالمئة العام الماضي عمّا كان عليه عام 2011.

سيّارة خاصّة لنقل الأعضاء الموهوبة © Radio-Canada/Christian Côté

وتمّ تسجيل الارتفاع في مقاطعات اونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا.

وتقول كريستينا لوند الباحثة في المعهد إنّ بإمكان الفرد أن يهب ثمانية من أعضائه.

وكان 1536شخصا ينتظرون الحصول على عضو في مقاطعة اونتاريو عام 2016.

وبإمكان الأحياء أن يهبوا كلية أو جزءا من الكبد أو جزءا من الرئة.

وقد تراجع عدد الواهبين الأحياء في كندا بنسبة 11 بالمئة منذ عام 2007 حتّى اليوم.

ويشير المعهد الكندي للمعلومات حول الصحّة إلى وجود برامج للتبليغ الالزامي عن الواهبين المحتملين، فضلا عن وجود اختصاصيّين في وهب الأعضاء في المستشفيات لضمان التقصّي عن كلّ فرص وهب الأعضاء.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)