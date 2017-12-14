كيبيك: السماح باستعمال حبوب الإجهاض

أعلن وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في حكومة كيبيك غايتان باريت أنه بات ممكنا ابتداء من يوم غد الجمعة للنساء اللواتي يرغبن بوضع حد للحمل ما دون التسعة أسابيع استعمال حبوب الإجهاض التي يمكن لهن الحصول عليها مجانا من الصيدليات أو الأطباء المختصين.

وأكد الوزير أن الصيدليات باتت جاهزة لتلقي الوصفات الطبية وأن الحبوب باتت متوفرة فيها.

ويمكن استعمال حبة الإجهاض خلال فترة ثلاثة وستين يوما من بدء الحمل، إي خلال الأسابيع التسعة الأولى التي تليه، بموافقة الامرأة الحامل وبعد استشارة الطبيب بعد تأكده بأن الإجهاض لا يتم تحت ضغط أي كان.

وزير الصحة الكيبيكي © راديو كندا

وكانت وكالة الصحة الكندية وافقت على استعمال تلك الحبوب في تموز – يوليو عام 2015 وهي مستعملة في حوالي ستين دولة منها الولايات المتحدة وفرنسا. أما في كندا فهي مسموحة، أو على وشك السماح بها في أربع مقاطعات: ألبرتا وأونتاريو ومانيتوبا ونيو برنزويا، وفي كيبيك ابتداء من يوم غد الجمعة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية