نوفا سكوشيا تمنع تقليم أظافر القطط

قررت مقاطعة نوفا سكوشيا في الشرق الكندي منع تقليم أظافر القطط ما لم يكن لضرورات طبية، وذلك ابتداء من منتصف شهر آذار – مارس 2018 ، ما يجعلها أول مقاطعة أو ولاية في أميركا الشمالية تمنع هذه الممارسة. واعتبرت جمعية الأطباء البيطريين في المقاطعة أن ممارسة تقليم أظافر القطط تشكل مخالفة لمناقبية المهنة.

ورحب الطبيب البيطري المتقاعد هيوز تشيسولم بالقرار معتبرا أن تقليم أظافر القطط هو ممارسة تشويه جسدي مؤلم غير ضروري وأن دراسات حديثة تؤكد أن هذه العملية تتسبب بألم في ظهر القطط والعظام وأضاف: " يمكن لسكان المقاطعة أن يشعروا بالفخر بمقاطعتهم وأطبائها البيطريين، وسنتحول إلى مثال يحتذى".

من جهتها اعتبرت الجمعية الكندية للأطباء البيطريين أن هذه العملية غير الضرورية وتتسبب بآلام ومعاناة دون داع للقطط.

يذكر أن ممارسة تقليم الأظافر ممنوعة في عدة دول أوروبية وأستراليا وعدة مدن في ولاية كاليفورنيا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية