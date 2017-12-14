تظاهرة في مونتريال دعما للفلسطينيين

تنظم التجمعات اللبنانية والعربية والكندية، ومنها الحزب الشيوعي اللبناني، المؤيدة للفلسطينيين تظاهرة حاشدة ظهر يوم السبت المقبل في وسط مدينة مونتريال للتنديد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتضامن مع الفلسطينيين ونضالهم لتحقيق الدولة المستقلة وتذكير العالم بقضيتهم.

لماذا التظاهر في مونتريال بينما أعلنت كندا رفضها للقرار الأميركي وعدم نقل سفارتها إلى القدس؟ ما موقف كندا الرسمي والشعبي من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي؟ ماذا يغير القرار الأميركي على أرض الواقع؟ أسئلة وسواها طرحتها على عضو الحزب الشيوعي اللبناني الد\كتور طنوس شلهوب في حديث هاتفي أجريته معه.استمعوا AR_Entrevue_1-20171214-WIA10