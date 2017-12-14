قراءة في أوضاع الأسواق المالية على ضوء قرار الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة

رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) يوم أمس سعر الفائدة بربع نقطة مئوية ليتراوح بالتالي بين 1,25% و1,50%.

وهذه المرة الثالثة التي يرفع فيها الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة المعياري على الدولار الأميركي خلال العام الحالي الذي يشارف نهايته.

لكن اللافت هو أن هذه الزيادة لم تُترجَم بارتفاع لسعر الدولار الأميركي، على الأقل مقابل الدولار الكندي. فيوميْ أمس واليوم أغلق الدولار الكندي على ارتفاع مقابل الدولار الأميركي: أمس بلغ معدل سعره 77,81 سنتاً أميركياً، أي بارتفاع 0,12 سنت أميركي، واليوم بلغ معدل سعره 78,09 سنتاً أميركياً، أي بارتفاع 0,28 سنت أميركي.

الـ"بيتكوين": فرصة للاستثمار أم فقاعة؟ © Getty Images/George Frey

لماذا لم يدفع قرار الاحتياطي الفدرالي الدولار الأميركي نحو الارتفاع؟ وهل بات التصحيح في الأسواق المالية قريباً؟ وهل نشهد فقّاعة "بيتكوين"؟ أسئلة طرحتها على المستشار في مجال الاستثمارات والائتمان في كندا الأستاذ مراد يوسف حنّوش.

(وكالة الصحافة الكندية)