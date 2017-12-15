الطالبان المهدي جمالي وصابرينا جرمان يحاكمان بتهمة الارهاب/Radio Canada

الطالبان المهدي جمالي وصابرينا جرمان يحاكمان بتهمة الارهاب/Radio Canada

قضيّة طالبين متهمين بالارهاب أمام هيئة المحلّفين في مونتريال

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 15 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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بدأت هيئة المحلّفين في مونتريال التداول في قضيّة الطالبين المتّهمين بالإرهاب صابرينا جرمان والمهدي جمالي.

واستمعت هيئة المحلّفين إلى 31 شاهدا ولكنّها لم تستمع إلى المتّهمَين اللذين قرّرا عدم الادلاء بشهادتهما.

كما أنّ محاموهما لم يقدّموا أيّة شهود إلى المحكمة التي كانت تنظر على مدى ثلاثة أشهر في القضيّة.

وتتداول هيئة المحلّفين بالتهم الثلاثة الموجّهة للطالبين، وهي محاولة مغادرة كندا للقيام بعمل إرهابي في الخارج وحيازة مواد متفجّرة والقيام بعمل تحت إدارة مجموعة إرهابيّة أو لصالحها.

صور الطالبين المهدي جمالي وصابرينا جرمان مقدّمة أمام المحكمة/Photos déposées en cour

صور الطالبين المهدي جمالي وصابرينا جرمان مقدّمة أمام المحكمة/Photos déposées en cour

وأفادت التحقيقات أنّ صابرينا جرمان قالت لمقرّبين منها إنّ التحقيق الذي أجرته الشرطة الفدراليّة حال دون توجّهها مع صديقها المهدي جمالي إلى سوريا وقالت إنّها مستعدّة "للمباشرة" هنا في كندا.

"من الجيّد أن نذهب للقتال من أجل ديننا. وإن لم نتمكّن من الذهاب، علينا أن نقوم به هنا، قالت صابرينا جرمان حسبما ورد في وثائق الشرطة".

وكانت الشرطة الفدراليّة قد اعتقلت الطالبين عام 2015 بعد أن أبلغتها شقيقة أحدهما أنّها سمعتهما يخطّطان لعمل إرهابي.

وداهمت الشرطة منزل والدي المهدي جمالي وصادرت مواد مستخدمة لتحضير عبوات ناسفة وطنجرة ضغط ومسامير.

ودقّق خبراء في المعلوماتيّة في الأجهزة الالكترونيّة التي تخصّ الطالبين وفي  كلّ ما تتضمّنه من صور وشرائط فيديو لتنظيم "الدولة الاسلاميّة" المسمّى داعش ومعلومات حول الاسلام الراديكالي والجهاد.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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