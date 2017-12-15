خس ملوث بباكتيريا الإي كولي في كندا

أفادت وكالة الصحة العامة في كندا عن وقوع ثلاثين إصابة بباكتيريا الإي كولي أدت إلى وفاة أحد المصابين وهي تقوم حاليا بالتحقيق في تفشي الباكتيريا.

وأعلنت الوكالة عن وقوع ثلاث عشرة حالة إصابة في مقاطعة نيوفاوندلاند لابرادور، وست إصابات في مقاطعة أونتاريو وخمس إصابات في مقاطعة كيبيك، وخمس حالات في نيوبرنزويك وحالة واحدة في نوفا سكوشيا. وأشارت إلى أن ضحايا الإصابة بالباكتيريا تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وثمانين سنة وأن سبعين بالمئة منهم هم من النساء.

خسة © Radio-Canada

وأكدت وكالة الصحة العامة أن عدة أشخاص من المصابين أكدوا أنهم استهلكوا الخس قبل شعورهم بعوارض الإصابة. وتسعى السلطات الصحية حاليا لمعرفة مصدر الخس الملوث.

تجدر الإشارة إلى أن عوارض الإصابة هي الغثيان والتقيؤ وأوجاع في الرأس وارتفاع الحرارة وتشنج في المعدة وبراز سائل يمكن أن يحتوي دماَ.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية