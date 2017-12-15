ألبرتا: زعيم المحافظين يفوز بمقعد في البرلمان

فاز زعيم حزب المحافظين في مقاطعة ألبرتا جيسون كيني أمس في الانتخابات الفرعية في دائرة كالغاري – لوغهيد بغالبية قاربت الإثنين والسبعين بالمئة من الأصوات في مواجهة مرشح الحزب الديموقراطي الجديد الذي حصل على ستة عشر بالمئة من الأصوات والمرشح الليبيرالي الذي نال عشرة بالمئة من الأصوات.

وقال كيني في الاحتفال الذي تلا إعلان النتائج: "هذا المساء يوجه رسالة واضحة وهي أننا أقوى متحدين". في إشارة إلى الانقسام الذي كان سائدا بين القوى المحافظة ما أدى إلى فوز زعيمة الحزب الديموقراطي الجديد في المقاطعة ، راشيل نوتلي، في الانتخابات الأخيرة وتشكيلها الحكومة.

جيسون كيني خلال الحملة © PC / Jeff McIntosh

وقد تمكن كيني من جمع كل القوى المحافظة.

هذا وسيتمكن جيسون كيني ، بعد فوزه أمس في الانتخابات من دخول برلمان المقاطعة والمشاركة في المداولات النيابية.

يذكر أن جيسون كيني شغل عدة مناصب حكومية في البرلمان الفيديرالي، منها وزارة الهجرة، قبل انتقاله إلى الميدان المحلي

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية