ارتفاع محدود للدولار الكندي وتراجع محدود لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 77,92 سنتاً أميركياً، متراجعاً 0,17 سنت أميركي عن معدل سعره أمس ولكن مرتفعاً 0,16 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون قد ارتفع بنسبة 0,21% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 1,02% الأسبوع الفائت.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي على 16041,98 نقطة، بارتفاع 25,52 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بتراجع 54,09 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، متراجعاً بالتالي بنسبة 0,34% هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 0,36% الأسبوع الفائت.

وكان المؤشّر المركّب في بورصة تورونتو قد بلغ 16187,85 نقطة خلال تداولات يوم الأربعاء، ما يُعتبر سقفاً قياسياً تاريخياً له في تداولات ما قبل الإغلاق.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم شباط (فبراير) المقبل على 57,33 دولاراً أميركياً، مرتفعاً 0,25 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كنداالدولي)