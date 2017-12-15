مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا عند وصوله أمس الأول إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف ليواصل وساطته في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات السلام السورية التي انتهت أمس.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا عند وصوله أمس الأول إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف ليواصل وساطته في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات السلام السورية التي انتهت أمس.
Photo Credit: REUTERS/Salvatore Di Nolfi/Pool

ما مسار الأوضاع في سوريا بعد فشل مفاوضات جنيف؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 15 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أبدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أسفه لعدم حصول "مفاوضات حقيقية" بين أطراف النزاع. وجاء كلامه في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات السورية.

واتهم دي ميستورا الحكومة السورية بأنها لم ترغب في الحوار، مشيراً إلى "إضاعة فرصة ذهبية".

ورداً على سؤال بشأن المراحل المقبلة من المحادثات، قال دي ميستورا إنه ينوي الدعوة إلى جولة جديدة في جنيف في كانون الثاني/يناير 2018 وذلك بعد أن يبحث الأمر مع مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل في نيويورك.

وقبل تصريحات دي ميستورا، كان رئيس الوفد الحكومي السوري إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري قد قال إن دي ميستورا ضرب مصداقيته كوسيط بعد أن دعا الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين للضغط على دمشق.

وكان دي ميستورا قد طلب مساء الأربعاء، في مقابلة صحفية، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أن يتحلى بالشجاعة" لإقناع الحكومة السورية بقبول تنظيم انتخابات "لكسب السلام".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاطاً بالرئيس السوري بشّار الأسد عن يمينه وبوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن يساره، يوم الاثنين في قاعدة حميْميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاطاً بالرئيس السوري بشّار الأسد عن يمينه وبوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن يساره، يوم الاثنين في قاعدة حميْميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Sputnik via REUTERS

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، "إنه لم يعد هناك أي أساس أو حتى ذريعة لوجود القوات الأمريكية في سوريا".

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلن الاثنين الماضي، أن "الأخبار الروسية عن سحب موسكو قواتها لا تعني، في كثير من الحالات، التقليص الحقيقي للقوات الروسية ولا تؤثر على أولويات الولايات المتحدة في سوريا"، مؤكداً أن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده واشنطن سيواصل نشاطه بسوريا.

تناولتُ الملف السوري في حديث مع الناشط الكندي السوري الأستاذ عماد الظواهرة، رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" ومدير "منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال.

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فئة دولي، سياسة

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