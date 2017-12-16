Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 16-12-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 16 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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مجموعة من الأخبار في أرقام من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

السياحة الشتويّة مزدهرة في إقليم يوكن:

سجّل عدد السيّاح الذين يرتادون إقليم يوكن في الشمال الكندي الكبير ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة حسب قطاع صناعة السياحة في الاقليم.

فقد ارتفع عدد الأجانب الذين يمضون الليل في الاقليم بنسبة 21 بالمئة، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 13 بالمئة حسب رئيس وزراء الاقليم ساندي سيلفر.

ويعمل 3500 شخص في قطاع الصناعة السياحيّة التي تدرّ عائدات قدرها 250 مليون دولار سنويّا.

سيّاح يتمتّعون بمنظر الشفق القطبي في إقليم يوكن/Northern Tales

سيّاح يتمتّعون بمنظر الشفق القطبي في إقليم يوكن/Northern Tales

وباتت عائدات هذا القطاع تشكّل 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي في الإقليم.

ويؤكّد رئيس الحكومة أنّ ازدهار السياحة الشتويّة ينعكس إيجابا على  أبناء الاقليم وعلى مختلف الصناعات فيه.

وأفاد الاتّحاد السياحي بأنّ عدد السيّاح من الشرق الأقصى يتنامى،  وأنّ نحوا من 4 آلاف سائح صيني يقصدون الاقليم سنويّا.

ويذكّر الاتّحاد أنّ بمقدور الاقليم أن يستقبل عددا أكبر من السيّاح الآسيويّين لو توفّرت لديه رحلات جويّة مباشرة مع الشرق الأقصى.

عامل لحام في مصنع في مدينة شاوينيغان في مقاطعة كيبيك (أرشيف)
عامل لحام في مصنع في مدينة شاوينيغان في مقاطعة كيبيك (أرشيف) © راديو كندا

361700
هذا هو عدد الوظائف الشاغرة في كندا في الربع الثالث من السنةِ الحالية حسب الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (CFIB – FCEI). ويشكّل هذا العدد سقفاً قياسياً للوظائف الشاغرة في القطاع الخاص كما جاء في تقرير أصدره الاتحاد هذا الأسبوع.

وقام الاتحاد باحتساب معدل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بمقارنة عددها مع عدد إجمالي الوظائف المتوفرة في هذا القطاع، فبلغ المعدل الوطني 2,8%، وهو الأعلى منذ ما قبل أزمة الركود الأخيرة عام 2008.

وعلى صعيد المقاطعات سُجل المعدل الأعلى للوظائف الشاغرة في القطاع الخاص في بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي إذ بلغ 3,4%، وحلت كيبيك في المرتبة الثانية وبمعدل 3,1%، فأونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، وبمعدل 3%.

ويقول الاتحاد إن معدل الوظائف الشاغرة ارتفع في ثمانية من القطاعات الاقتصادية الاثني عشر التي يرصدها، وإن أكثر القطاعات تضرراً جراء ذلك قطاعات تجارة التجزئة وخدمات الإيواء والمطاعم والبناء.

ويقول مدير الشؤون الاقتصادية في الاتحاد، سيمون غودرو، إن النقص في اليد العاملة يشكل عائقاً رئيسياً أمام المؤسسات المستقلة، مضيفاً أن النقص المزمن يحد من قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على قبول عقود تجارية جديدة وعلى التوسع والابتكار.

صحف
صحف © راديو كندا

عشرة ملايين دولار

حصلت الشبكة الإعلامية غروب كابيتال ميديا لصاحبها مارتان كوشون، الوزير الليبيرالي الفيديرالي السابق، والتي تنشر صحف "لو صولاي"، "لو كوتيديان"، " لو نوفيليست"، لا فوا دو ليست" و "لا تريبون" على قرض مالي من حكومة كيبيك بقيمة عشرة ملايين دولار لمساعدتها على الانتقال إلى الصحافة الرقمية بالرغم من وضعها المالي المريح وازدهار سوق الصحف المحلية سنة بعد سنة وقد بررت الحكومة هذا الدعم المالي بكون الاربعمئة عامل في المؤسسة مهددين ما لم نقدم على دعم المؤسسة التي تعتزم استثمار مبلغ ستة وعشرين مليون دولار لتطوير انتقالها إلى الرقمي.

وأكدت وزيرة الاقتصاد دومينيك أنغلاد أنها مستعدة لدراسة طلبات مساعدة مؤسسات إعلامية أخرى، من مثل صحيفة لو دوفوار التي قد تحتاج إلى مساعدة مالية للانتقال إلى الصحافة الرقمية.

بيار كارل بيلادو صاحب مؤسسة كيبيكور العملاقة
بيار كارل بيلادو صاحب مؤسسة كيبيكور العملاقة © PC/Graham Hughes/Canadian Press

أما بالنسبة إلى موقع سائر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة واالمقروءة في سوق الإستهلاك، فتتصدر مؤسسة كيبيكور العملاقة السوق الفرانكوفونية (44 % من السوق) تليها صحيفة لا بريس (19 % )، صحيفة مترو اليومية المجانية (13 % )، لو دوفوار (10 % ) وغروب كابيتال ميديا  (8 %).

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فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد

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