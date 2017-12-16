مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 16-12-2017

مواقف في أقوال برنامج من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

يتضمّن البرنامج أقوالا لفتت انتباهنا وتدور حول أحداث تجري من حولنا.

رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو (الثاني من اليسار) ورئيسة حكومة أونتاريو كاثلين وين عن يساره وعمدة تورونتو جون توري عن يمينه يدشنون خط المترو الجديد تورونتو – يورك - سبادينا © Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

منذ وصولنا إلى السلطة، كانت إحدى أهم أولياتنا الاستثمار في البنى التحتية، لا سيما في النقل المشترك. وفي ميزانية عام 2016 أنهينا المرحلة الأولى من خطتنا لنتحقق من أن شبكات النقل المشترك تتيح للطلاب الوصول إلى مقاعد الدراسة في الوقت المحدد في الصباح والعودة إلى منازلهم بعد يوم طويل. هنا في أونتاريو أعلنّا عن استثمارات بقيمة نحوٍ من 1,49 مليار دولار العام الفائت للمساهمة في مشروع إصلاح النقل العام وتحديثه بواسطة صندوق البنى التحتية.

الكلام هو لرئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوستان ترودو وقاله يوم الجمعة بمناسبة تدشين خط مترو جديد في تورونتو الكبرى، هو خط تورونتو – يورك – سبادينا (Toronto – York – Spadina) الذي يربط ضاحية Vaughan في مدينة يورك بمدينة تورونتو، ويورك جزءٌ من تورونتو الكبرى التي يبلغ عدد سكانها نحوَ ستةِ ملايين ونصفِ المليون نسمة.

وهذا الخط هو أول خط مترو جديد في تورونتو الكبرى منذ خمسة عشر عاماً. وبلغت تكلفة إنجازه 3,18 مليار دولار، وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر هي التي أطلقت هذا المشروع المموّل من حكومة مقاطعة أونتاريو والحكومة الفدرالية وبلديتيْ تورونتو ويورك.

"سيكون الطقس مثاليّا لزلاّجة الجليد الآليّة وسيكون هنالك ثلج كثير نهاية الأسبوع.

كلّ شيء على ما يرام وقد تتغيّر الامور بعد الظهر ولكن كلّ شيء جيّد الآن.

كان عندي امتحان في المدرسة بعد الظهر وسوف اؤجّله ولنقل إنّ العاصفة لم تختر اليوم الأفضل"

استمعنا تباعا إلى ثلاثة مواطنين في منطقة ساغني الواقعة في شرق مقاطعة كيبيك.

ويتحدّث الثلاثة عن العاصفة الثلجيّة الأولى هذه السنة التي اجتاحت مقاطعة كيبيك وكانت أكثر حدّة في شرقها، وفي منطقة ساغني بصورة خاصّة كما استمعنا.

فقد انهمرت الثلوج بغزارة يومي الثلاثاء والأربعاء وتسبّبت في الكثير من الأحيان بزحمة سير.

وتسبّبت الثلوج وانعدام الرؤية بانزلاق عدد من السيّارات والباصات.

وأدّى انزلاق شاحنة في منطقة مونتيريجي إلى وفاة سائقها.

كما توفّي شخصان بعد أن أمضيا 8 ساعات داخل سيّارتهما التي علقت في الثلوج على مقربة من مدينة مونمورانسي في شرق كيبيك.

و تسبّب الانزلاق بحادثة سير عندما اصطدمت 50 سيّارة ببعضها البعض.

وفي مونتريال، تمّ إقفال الطريق السريع 13 بعد انزلاق شاحنتين، ما أرغم نحوا من 300 سائق على تمضية الليل في سيّاراتهم.

ولم يتلقّوا المساعدة إلاّ عند الصباح ما أثار ردود فعل من قبل الحكومة الكيبيكيّة برئاسة فيليب كويار.

وتحدّث وزير النقل الكيبيكي لوران ليسار ووزير الأمن العام مارتان كواتو إلى الصحافيّين.

وعزا المسؤولان سوء إدارة الأزمة إلى فشل التنسيق بين مختلف الخدمات وليس إلى أيّ نقص في الامكانيّات.

وتراوحت كميّات الثلوج المنهمرة من 20 إلى 40 سنتيمترا وعمدت السلطات إلى إقفال بعض الطرقات الرئيسيّة بسبب انعدام الرؤية.

وعمل عدد من المواطنين بالتعاون مع هيئة طوارئ البيئة إلى إنقاذ سائقين عالقين بسيّاراتهم ونقلهم على متن زلاّقات الجليد الآليّة في بعض المناطق في شرق المقاطعة.

مسألة الفقر نسبية ويختلف مفهومها بين مجتمع وآخر، فالمعدل الوسطي للحد الأدنى للأجور في كندا مثلا هو حوالي ثلاثة عشرة دولارا لساعة عمل واحدة، وهو ربما ما يتقاضاه العامل في الدول النامية في يوم أو أسبوع عمل، وخط الفقر هنا هو حوالي ثمانية عشر ألف دولار سنويا، وهو بدون شك مرتفع عن خط الفقر في الدول النامية. ولكن مع ذلك، فثمة متسولون على الطرقات ومشردون وملاجئ لإيوائهم في كبريات المدن الكندية من مثل مونتريال وتورونتو وفانكوفر.

وزير العمل فرانسوا بليه © Radio-Canada

أمس أعلن وزير العمل والتضامن الاجتماعي في مقاطعة كيبيك فرانسوا بليه خطة خمسية لمكافحة الفقر في المقاطعة لاقت ترحيبا في معظم الأوساط وانتقادا في أوساط المعارضة لأن تطبيقها يمتد على مدى خمس سنوات.

حذاء الفقر © راديو كندا

" الخطط عادة تكون خمسية وهذه ثالث خطة نقدمها. فالخطة الأولى والثانية سمحت بإخراج مئة وأربعين ألف كيبيكي من حالة الفقر ، وبخاصة العائلات ، والخطة الحالية ستسمح يإخراج مئة ألف مواطن من حالة الفقر وبصورة مستدامة، وأشدد على كلمة مستدامة، وللمرة الأولى، سنتمكن من تحقيق الهدف الذي وضعه البرلمانيون منذ خمسة عشر عاما أي أن نكون ضمن مجموعة الدول الأولى الأفضل في التعامل مع مسألة مكافحة الفقر في مجتمعاتها".