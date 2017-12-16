” فيسبوك يدمر المجتمع” حسب نائب رئيس سابق في موقع التواصل الاجتماعي

" فيسبوك يدمر المجتمع" هذا ما صرح به مسؤول سابق رفيع المستوى في موقع التواصل الاجتماعي وقال إنه حذر أبنائه من استخدامه ! مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أخذ بمأخذ الجد هذه الانتقادات اللاذعة و رد عليها. ما هي هذه الانتقادات و ما هو

رد فيسبوك عليها؟

قال تشاماث باليهابيتي، نائب رئيس فيسبوك السابق الذي اشتغل في موقع التواصل الاجتماعي بين عامي 2007 و2011

أن " فيسبوك يدمر النسيج الاجتماعي " وأنه يخلق وهم التواصل و الصداقة بين المبحرين ويعزز النرجسية لديهم ". وأكد أنه كان مع زملائه السابقين يسعون دائما الى ابقاء المبحرين أكثر وقت ممكن على موقع التواصل الاجتماعي عن طريق الامداد المستمر ل"حائط فيسبوك" باخر الاخبار و الصور و الفيديو وإرسال التنبيهات الآنية. وذكر أن وظائف موقع فيسبوك المعروفة مثل الاعجاب بواسطة المتابعة أضحت هدفا في حدّ ذاته عوض أن يعطي "الناس القدرة على المشاركة وجعل العالم أكثر انفتاحا وتواصلا"، المهمة الأولية التي انحرف عليها على حسب قول تشاماث باليهابيت.

وردّ مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك على هذه الانتقادات بأن المسؤول السابق غادر الشركة منذ ستة سنوات ولم يعد على التوجه الجديد لفيسبوك، " المدعوم بالدراسات العلمية"، و الذي يسعى الى " توفير الرفاهية في المجتمع".

زبير الجازي