ملاجئ المشرّدين في اوتاوا امتلأت نتيجة البرد القارس

لجأ العديد من المشرّدين إلى الملاجئ في اوتاوا نهاية الأسبوع الفائت مع تدنّي درجات الحرارة بصورة حادّة.

وامتلأت الملاجئ بعد أن وصلت الحرارة إلى عشرين درجة مئويّة تحت الصفر ليل السبت الأحد في عاصمة البلاد.

ويقول أحد المشرّدين، اندري غارسو إنّه يسعى كما سواه للوقاية من البرد ويلجأ إلى أحد مراكز إيواء اللاجئين عندما تبدأ الحرارة بالتدني بصورة حادّة، مخافة عدم توفّر الأسرّة بعد ذلك.

"عندما تمتلئ الملاجئ، لا خيار أمامنا سوى النوم في العراء لعدم توفّر خدمات أخرى. نحن نعاني عندما لا يكون هنالك مكان في الملاجئ قال اندري غارسو".

وتعاني مراكز إيواء المشرّدين نقصا في عدد الأماكن المتوفّرة لديها مع ارتفاع حدّة البرد لأنّ الاقبال عليها يزداد بصورة ملحوظة.

وليل السبت، لجأ 300 مشرّد إلى أحد الملاجئ التي غصّت بالمشرّدين.

ويقول القيّمون عليه إنّهم يفكّرون في وضع أسرّة إضافيّة في قبو الكنيسة.

وتقول جمعيّة "جيش الخلاص" الخيريّة إنّ النقص في عدد الأسرّة لا يمنعها من توفير كلّ الوسائل ليمضي المشرّدون ليلتهم في جوّ دافئ.

"عندما يكون البرد قارسا، تجوب فرق عملنا طرقات اوتاوا لمساعدة المحتاجين على الوصول إلى ملاجئ الطوارئ قال مارك بروفو مدير جمعيّة جيش الخلاص في مركز بوث في اوتاوا".

وقد أمضى 7000 شخص الليل في مركز لإيواء المشرّدين في اوتاوا عام 2016 حسب الاتّحاد الكندي لمكافحة التشرّد.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)