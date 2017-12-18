أطبّاء اونتاريو متضامنون في زمن الميلاد

يعتزم العديد من الأطبّاء في اونتاريو التناوب على العمل يوم الميلاد في الخامس والعشرين من كانون الأوّل ديسمبر نيابة عن زملائهم المسيحيّين ليتسنّى لهؤلاء تمضية العيد مع عائلاتهم.

"أغلبيّة الأطبّاء الذين يعملون ليلة الميلاد ليسوا مسيحيّين، وليسوا بالضرورة مسلمين أو يهودا. فهنالك أيضا البوذيّون والهندوس وسواهم قال الدكتور جويل لكسشين طبيب الطوارئ اليهودي في وسط تورونتو التجاري

وتقول الدتورة تانو شارما طبيبة الطوارئ في مامريدج في مقاطعة اونتاريو إنّ العمل إلى جانب المرضى يوم الميلاد أصبح تقليدا لديها.

"تربّيت في التقليد الهندوسي ولم نحتفل أبدا بالميلاد. واتطوّع للعمل في الخامس والعشرين من كانون الثاني ديسمبر قالت الدكتورة تانو شارما".

وأشارت إلى أنّ "روح الميلاد" ومفهوم وحدة العائلة تعزّ عليها وتدفعها للعمل يوم العيد.

وأكّدت على الأجواء المميّزة في المستشفى ليلة الميلاد وعلى امتنان المرضى وذويهم للمتطوّعين الذين يؤدّون ترانيم الميلاد ويعدّون الزينة التي تضفي البهجة على قلوب المرضى.

"نحن نؤمّن نوبة العمل عن بعضنا البعض ونحرص على بعضنا البعض ومن السهل تأمين العمل في زمن الأعياد قال الدكتور فراس الراوي طبيب الطوارئ المسلم الذي سيعمل في عيد الميلاد".

"العمل في يوم الميلاد هو بمثابة هديّة منّا لزملائنا المسيحيّين قال الدكتور فراس الراوي".

هذا ويبادل الأطبّاء المسيحيّون نظراءهم بالمثل عندما يحتفل هؤلاء بأعيادهم الدينيّة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)