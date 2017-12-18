الملياردير باري شيرمان وزوجته قتلا خنقا

كشف تقرير تشريح جثتي الملياردير باري شيرمان وزوجته هاني مساء أمس أنهما قتلا خنقا بواسطة حبل أو سلك وقد وجدت على رقبتيهما آثار جروح.

وتم اكتشاف جثتي باري وهاني شيرمان في منزلهما الفخم في تورونتو يوم الجمعة الفائت وانتشرت يومها أخبار عن احتمال قيام الزوج بخنق الزوجة ومن ثم الانتحار، لكن نتائج التشريح أكدت مقتل الزوجين خنقا.

نقل الجثتين من المنزل © رويترز / CHRIS HELGREN

وتكتمت الشرطة عن ظروف القتل مكتفية بالقول : "هذا ما كشفه التشريح".

تجدر الإشارة إلى أن ثروة باري شيرمان تقدر بأربعة مليارات وسبعمئة وسبعين مليون دولار، وهو في المرتبة الخامسة عشرة من أغنى أغنياء كندا . ومصدر ثروته من مؤسسة الصيدلة أبوتكس التي أسسها وهي توظف حوالي عشرة آلاف موظف وعامل عبر العالم، بينهم ستة آلاف في كندا. ويعتبر شيرمان من كبار المحسنين وقد قدم مئات ملايين الدولارات لمساعدة مستشفيات ومدارس ودعم أعمال خيرية.

راديو كندا الدولي – هيئة اإذاعة الكندية