هز مقتل الملياردير الكندي باري شيرمان وزوجته هاني مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية والصيدلانية وأبناء الجالية اليهودية في تورونتو.

وكشف تقرير تشريح جثتي الملياردير باري شيرمان وزوجته هاني مساء أمس أنهما قتلا خنقا بواسطة حبل أو سلك وقد وجدت على رقبتيهما آثار جروح.

وتم اكتشاف جثتي باري وهاني شيرمان في منزلهما الفخم في تورونتو يوم الجمعة الفائت وانتشرت يومها أخبار عن احتمال قيام الزوج بخنق الزوجة ومن ثم الانتحار، لكن نتائج التشريح أكدت مقتل الزوجين خنقا.

من هو باري شيرمان؟

يستعرض الصحافي في هيئة الإذاعة الكندية فيليب أنطوان سونييه مسار شيرمان الاقتصادي بالقول:

"أسس باري شيرمان شركة الصيدلة أبوتيكس عام 1974 وكانت يومها تضم عاملين فقط أما اليوم فباتت أكبر شركة صيدلة أصحابها كنديون ويعمل فيها عشرة آلاف موظف ستة آلاف منهم في كندا وتتعدى قيمة مبيعاتها الملياري دولار سنويا ما وضع صاحبها ومؤسسها في المرتبة الخامسة عشرة من أغنى أغنياء كندا" ويضيف:

" تتخصص أبوتيكس بتطوير وصناعة الأدوية المثيلة ، وبحسب موقعها على شبكة الإنترنيت، فهي تصنع ثلاثمئة منتج صيدلاني موجود على الوصفات الطبية ثمانية وثمانين مليون مرة سنويا . وهي تملك فروعا في محتلف المدن الكندية كما في عدة دول بينها بريطانيا وأسرتراليا والمكسيك كما تصدر منتوجاتها إلى أكثر من مئة بلد.

باري شيرمان © راديو كندا

وعلي صعيد الانتماء السياسي، فباري شيرمان كان من كبار المتحمسين للحزب الليبيرالي وقد قام بنشاط لجمع المال لحملة الليبيراليين الانتخابية بحضور جوستان ترودو أثار جدلا .

وفي ردود الفعل، أعرب وزير الصحة في مقاطعة أونتاريو إريك هوسكينز، عن " ألمه الشديد لوفاة صديقين رائعين وعزيزين جدا ".

ويعتبر شيرمان من كبار المحسنين وقد قدم مئات ملايين الدولارات لمساعدة مستشفيات ومدارس ودعم أعمال خيرية وبخاصة الجالية اليهودية.

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