تراجع المبيعات الصناعية الكندية بعد شهريْن من الارتفاع

تراجعت قيمة المبيعات الصناعية الكندية في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت بنسبة 0,4% لتبلغ 53,5 مليار دولار، وفق ما أفادته وكالة الإحصاء الكندية.

ويأتي هذا التراجع بعد شهريْن متتالييْن من الارتفاع وبلوغ قيمة المبيعات الصناعية 53,7 مليار دولار في أيلول (سبتمبر).

وعزت وكالة الإحصاء هذا التراجع في بياناتها الصادرة يوم الجمعة إلى إقفال مصانع السيارات في مقاطعة أونتاريو بشكل مؤقت.

وهذا ما جعل مبيعات المُصنِّعين الأونتاريين، التي تمثل نصف المبيعات الصناعية الكندية تقريباً، تتراجع بنسبة 2,2% لتبلغ 24 مليار دولار. وهذه أعلى نسبة تراجع للمبيعات الصناعية بين مختلف المقاطعات.

وأونتاريو هي كبرى المقاطعات الكندية العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد وتتركز فيها صناعة السيارات الكندية.

تصنيع عربات لقطارات الأنفاق في مصنع "بومباردييه" للقطارات في مدينة لا بوكاتيير في مقاطعة كيبيك (أرشيف) © Radio-Canada

وفي كيبيك، ثاني أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، تراجعت مبيعات المصنِّعين بنسبة 0,4% لتبلغ 13,2 مليار دولار. وتمثّل المبيعات الصناعية الكيبيكية ربع المبيعات الصناعية الكندية تقريباً.

وسُجل ارتفاع في المبيعات الصناعية لأربع مقاطعات، مع تسجيل النسبة الأعلى، 4,2%، في ألبرتا، أغنى المقاطعات بالنفط، التي بلغت قيمة مبيعاتها الصناعية في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت 6 مليارات دولار.

(وكالة الصحافة الكندية)