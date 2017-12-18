عمدة مونتريال تعلن إلغاء سباقات الفورمولا الكهربائية

أعلنت عمدة مونتريال فاليري بلانت بصورة رسمية إلغاء سباق سيارات الفورمولا الكهربائية (Formule E) في المدينة بشكل نهائي، واصفةً إياه بأنه "إخفاق مالي".

وأعلنت العمدة بلانت قرارها بعد ظهر اليوم وبعد أسابيع من التفكير والاستشارات، وعزته إلى التكلفة المرتفعة لسباقات من هذا النوع وإلى النقص في الدعم المالي والرعاية الإعلانية وإلى الديون المترتبة على منظمة "مونتريال كهربائية" (Montréal c'est électrique) وهي بقيمة 6,2 ملايين دولار. والمنظمة المذكورة غير ربحية، تروّج للنقل الكهربائي في مونتريال الكبرى، وهي التي أبرمت العقود مع إدارة سباقات الفورمولا الكهربائية.

وبالتالي لن يشهد وسط مونتريال سباق سيارات الفورمولا الكهربائية في تموز (يوليو) 2018 ولا في تموز (يوليو) 2019، بعد استضافته السباق للمرة الأولى في تموز (يوليو) الفائت.

وكانت بلانت التي انتُخبت عمدة لكبرى مدن مقاطعة كيبيك في الخامس من الشهر الفائت قد أعلنت في حملتها الانتخابية أنها في حال فوزها ستلغي سباق الفورمولا الكهربائية في وسط مونتريال وتدرس إمكانية نقله إلى حلبة "جيل فيلنوف" (Gilles-Villeneuve) على جزيرة نوتر دام التابعة لبلدية مونتريال. وتستضيف هذه الحلبة سنوياً سباق جائزة كندا الكبرى في بطولة العالم للفورمولا واحد.

مشهد من سباق الفورمولا الكهربائية في وسط مونتريال في تموز (يوليو) الفائت © CP / Tyler Remiorz

وقالت بلانت إنها التقت يوم الجمعة الفائت كبار مسؤولي بطولة الفورمولا الكهربائية وإنهم أعلموها عن استعدادهم لنقل سباق مونتريال من وسط المدينة إلى حلبة "جيل فيلنوف"، شرط أن يُطبّق ذلك ابتداءً من السباق المقرر للصيف المقبل. لكن العمدة أشارت إلى أن الانتقال إلى تلك الحلبة في تموز (يوليو) المقبل بالغ الصعوبة بسبب أشغال ترميم يخضع لها مجمع الحلبة.

وأضافت بلانت أن تشييد حلبة بديلة مؤقتة في مكان آخر من مونتريال هو حل بالغ التكلفة.

وقالت بلانت إن بلدية مونتريال برئاسة العمدة السابق دنيس كودير استثمرت 40 مليون دولار في سباق الصيف الفائت، وإن تنظيم سباق الصيف المقبل كان سيكلّفها مبلغاً إضافياً يتراوح بين 30 و35 مليون دولار، وإن القرار الذي أعلنته اليوم يصب في مصلحة سكان مونتريال.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)