قطع الأثاث والملابس قد تحوي مبيدات دون أن تتمّ الإفادة عنها/Radio-Canada

قطع الأثاث والملابس قد تحوي مبيدات دون أن تتمّ الإفادة عنها/Radio-Canada

المبيدات المنزليّة تحت مجهر وزارة الصحّة الكنديّة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 19 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أفاد تقرير داخلي لوزارة الصحّة الكنديّة أنّ كندا تفتقر لآليّات ملائمة للتحقّق من استخدام المبيدات المنزليّة في العديد من المنتجات.

ويفيد التقرير الذي حصلت سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة على نسخة منه، أنّ استخدام المبيدات المنزليّة قد يعرّض صحّة المواطنين للخطر.

"المنتجات الاستهلاكيّة والمنتجات التجاريّة كالألبسة والدهان والمواد البلاستيكيّة قد تكون معالجة بمبيدات مضادّة للجراثيم لإطالة مدّة صلاحيّتها، أو لما يسمّى فوائد المنتج على الصحّة العامّة".

ومن المتوقّع أن تركّز وزارة الصحّة من الآن فصاعدا حسب التقرير، على المبيدات المستخدمة في النسيج التي تمثّل أكبر خطر محتمل للتعرّض، وأن تبحث في المتطلّبات الضروريّة مع قطاع الصناعة والمستوردين وتجّار التجزئة.

مواد تنظيف منزليّة خطيرة /Paul Tukker/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

مواد تنظيف منزليّة خطيرة /Paul Tukker/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

وقد حصلت وزارة الصحّة على أربعة تقارير حول السلامة بين عامي 2009 و2017، تتحدّث عن منتجات استهلاكيّة جرت معالجتها بالمبيدات.

ولا يشمل القانون الكندي حول المنتجات الاستهلاكيّة استخدام المبيدات كما أفاد به تقرير الوزارة الداخلي.

ويؤكّد التقرير أنّ كندا تحتاج إلى تطوير قوانينها المتعلّقة  بتحديد المحتويات على كلّ منتوج.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)

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