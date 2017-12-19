الماريجوانا باتت تستهوي المسنّين في كندا أكثر من الشباب

سجّل استهلاك الماريجوانا ارتفاعا في أوساط الراشدين والمسنّين في كندا في حين تراجع في أوساط المراهقين حسب تقرير صادر عن وكالة الاحصاء الكنديّة.

ففي عام 2015 ، استهلك الماريجوانا نحو من 5 ملايين كندي تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر.

وارتفع حجم الماريجوانا المستهلكة بين عامي 1960 و2015 حسب الوكالة التي عزت ذلك إلى ارتفاع عدد المستهلكين المسنّين.

وشكّلت الفئة العمريّة ما بين 15 و17 عاما 6 بالمئة من مجموع المستهلكين، في حين وصلت إلى الثلثين في أوساط المستهلكين الذين تجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم.

وطالما تقلّبت نسبة المستهلكين الشباب عبر السنين، لكنّها بلغت أدنى مستوى لها عام 2015 .

وتستند وكالة الاحصاء الكنديّة في دراستها إلى مجموعة من المعطيات من بينها التحقيقات التي تجريها حول عادات الاستهلاك لدى الكنديّين.

وقد استهلك الكنديّون 698 طنّا من القنّب عام 2015 مقابل 484 طنّا عام 2005.

وتجاوزت قيمة الماريجوانا المستهلكة 6 مليارات دولار في عام 2015، علما أنّ سعر الغرام الواحد يتراوح ما بين 7 و8 دولارات.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)