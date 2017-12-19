جمعيّة بيت سوريّا: لفتة حلوة في زمن الأعياد

"علبة تشكيلات سوريّة" نشاط جديد نظّمته جمعيّة بيت سوريّا في مونتريال.

وتضمّ العلبة تشكيلة من المنتجات السوريّة، منها ما هو مصنوع في الوطن الأم ومنها ما هو من صنع فنّانين وحرفيّين كنديّين سوريّين.

محتويات العلبة متعة للذوق والنظر ولفتة أرادتها الجمعيّة التي تسعى لأن تكون جسر تواصل بين الثقافات ولدعم الفنّانين والحرفيّين من أصل سوري.

وتتعدّد نشاطات بيت سوريّا La maison de la Syrie منذ تأسيسه في مونتريال قبل حو خمس سنوات، كما قالت لي الناشطة في الجمعيّة، الكنديّة السوريّة مايا صقّال في مقابلة أجريتها معها.

وتشير إلى أنّ مجموعة من الحرفيّين الكنديّين السوريّين شاركوا في إعداد "علب التشكيلات السوريّة" .

الفنّانة الكنديّة السوريّة وأستاذة الموسيقى الزا ماردريوسيان (إلى اليسار) شاركت في محتويات "علبة تشكيلات سوريّة" © Mehdi Drissi

وتضمّ العلبة خمسة منتوجات من بينها صورة لوحة لفنّانين سوريّين من بين االوحات التي تضمّنتها مبادرة "الفنّ من أجل سوريا" التي نظّمتها جمعيّة البيت السوري كما قالت لي مايا صقّال.

وأضافت أنّ ريع مبيعات علب التشكيلات يعود لتمويل المشاريع الثقافيّة التي يقوم بها البيت السوري وهو جمعيّة لا تبغي الربح ومدعومة من حكومة كيبيك.

وتؤكّد مايا صقّال على جهود الجمعيّة للتعريف بالثقافة السوريّة، والتي تلقى تجاوبا من قبل المجتمع الكيبيكي.

وتقول مايا صقّال إنّها تحبّ كثيرا بلدها الأمّ سوريّا، وتجد مع رفاقها في الجمعيّة، رغم انشغالاتهم الكثيرة، الوقت الكافي للقيام بالعمل الطوعي.

وثمّة مبادرات جديدة وأفكار جديدة تسعى الجمعيّة لبلورتها وتنفيذها في وقت قريب.