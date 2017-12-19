صدور القرار الاتهامي بحق صبرينا جرمان والمهدي جمالي

أصدرت محكمة مونتريال اليوم القرار الإتهامي في ملف صبرينا جرمان والمهدي جمالي، المتهمين بمحاولة مغادرة البلاد والانضمام إلى منظمات إرهابية، فبرّأت صبرينا من كل التهم بينما وجهت لجمالي تهمة مخففة بخصوص حيازة متفجرات.

وكان الاعاء العام اتهم الطالبين السابقين في معهد ميزونوف في مونتريال بالسعي لمغادرة كندا للانضمام إلى صفوف "الدولة اإسلامية"، واعتبر أنهما تمكنا من جمع المواد اللازمة لصناعة متفجرات.

وقد أوقفت الشرطة الملكية الفيديرالية الشابين "كإجراء احترازي" في نيسان – أبريل الماضي مخافة قيامهم بعمل إرهابي.

وكانت الشرطة تلقت اتصالا من أحد أقاربهما يعلمها فيه عن سعي الشابين لمغادرة البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات الاستماع والمحاكمة بدأت في الثاني عشر من أيلول – سبتمبر الماضي، وأن هيئة المحلفين تتداول منذ يوم الخميس الماضي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية