أزمة وطنية جراء الجرعات المفرطة من الفانتانيل

أكدت الطبيبة تيريزا تام، مديرة وكالة الصحة العامة في كندا، أن الجرعات المفرطة من أشباه الأفيونيات قد تتسبب بوفاة أكثر من أربعة آلاف ضحية مع نهاية العام الحالي واعتبرت أن " هذا الوضع يشكل أزمة صحية وطنية".

وأفادت بأن السبب الرئيسي لهذه الأزمة يعود إلى تفشي استهلاك مخدر الفانتانيل الشديد القوة والسام جدا والمؤدي أحيانا إلى الوفاة.

حبوب الفانتانيل © شرطة كالغاري

وأشارت الطبيبة إلى أن ما لا يقل عن 1460 وفاة جراء الجرعات المفرطة من الفانتانيل وقعت بين مطلع العام وحزيران – يونيو الماضي، علما أن مقاطعات كيبيك وأونتاريو ومانيتوبا لم تقدم بعد المعطيات التي تملكها بشأن عدد ضحايا المخدر، ما يعني أن العدد سيرتفع جدا عند الاطلاع على كافة الأرقام.

هذا وبلغ عدد الوفيات جراء الجرعات المفرطة من المخدر 2861 شخصا العام الماضي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية