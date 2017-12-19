من مونتريال إلى مخيمات النازحين السوريين والروهينغا لمعاينة العيون

الدكتور في البصريات محمد عصفور © Facebook / Mohamed Asfour

ضيفي الدكتور محمد عصفور كندي مصري تخصص في البصريات في جامعة مونتريال ويزاول المهنة في مونتريال الكبرى.

وقرر الدكتور عصفور أيضاً أن يُفيد من علمه وخبرته أناساً غير مقيمين في كندا، أناساً نزحوا مُكرَهين عن ديارهم ليقيموا في مخيمات للاجئين. فزار النازحين السوريين في مخيم الزعتري في الأردن مطلع العام الحالي ويستعد لزيارتهم مجدداً في الثالث عشر من الشهر المقبل من ضمن فريق لـ"الجمعية الطبية السورية الأميركية" (Syrian American Medical Society – SAMS) لينتقل بعد ذلك إلى مخيمات النازحين الروهينغا في بنغلادش، عند الحدود مع بورما، وهذه المرة مع جمعية إنسانية أخرى هي "ميد غلوبال" (MedGlobal).

حاورتُ الدكتور عصفور حول طبيعة العمل الإنساني الذي يقوم به مع زملائه وعمّا دفعه إليه.