كوريا الشمالية و”نافتا” في صلب محادثات تيلرسون في أوتاوا

وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى أوتاوا بعد ظهر اليوم في أول زيارة رسمية له إلى كندا، وكانت في استقباله نظيرته الكندية كريستيا فريلاند.

ويجتمع تيلرسون، إضافة إلى فريلاند، بأعضاء لجنة تابعة للحكومة الكندية مكلّفة بالعلاقات مع الولايات المتحدة قبل أن يستقبله في المساء رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو.

وتتركز محادثات وزير الخارجية الأميركي مع المسؤولين الكنديين على اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا") الذي تشهد مفاوضات تعديله وتحديثه صعوبات، لاسيما بين كندا والمكسيك من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. ومن المنتظر عقد جولة جديدة من هذه المفاوضات في مونتريال من 23 إلى 27 كانون الثاني (يناير) المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في البيت الأبيض في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت © CP / Sean Kilpatrick

وستكون أزمة الأسلحة النووية الكورية الشمالية في صلب محادثات تيلرسون مع ترودو.

"سيجري التطرق بالتأكيد إلى كوريا الشمالية، ولدينا شراكة جيدة مع كندا حول هذه المسألة التي ستكون عنصراً أساسياً في الحديث (بين ترودو وتيلرسون)" أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية.

(راديو كندا)