سيارات حكومية دون انبعاثات أو بمحركات هجينة بدءاً من 2018

تعتزم الحكومة الفدرالية اقتناء سيارات لا تصدر أي انبعاثات كربونية ملوثة للهواء (zero-emissions) أو ذات محركات هجينة تعمل على الكهرباء والوقود، ابتداءً من العام المقبل عندما يحين وقت تجديد أسطول سيارات الوزراء ونواب الوزراء وكبار الموظفين.

هذا ما ورد في "الاستراتيجية من أجل حكومة خضراء" التي كشفت حكومة جوستان ترودو الليبرالية النقاب عنها اليوم.

وتنوي الحكومة الفدرالية بموجب هذه السياسة البيئية تخفيض غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن المنشآت والآليات التابعة لها بنسبة 80% مقارنة بمستويات عام 2005 بحلول عام 2050، وبنسبة 40% بحلول عام 2030 أو حتى بحلول عام 2025.

تويوتا برايوس، السيارة ذات المحرك الهجين الأكثر مبيعاً في كندا © Radio-Canada / Michel Bolduc

(وكالة الصحافة الكندية)