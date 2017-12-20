عدد الشارين الأجانب في السوق العقاريّة في كندا شبه مستقرّ

أفادت آخر البيانات الصادرة بشأن السوق العقاريّة الكنديّة عن استقرار عدد المساكن التي اشتراها أشخاص غير مقيمين في البلاد ولا سيّما في مدينتي تورونتو وفانكوفر.

وتفيد البيانات الصادرة عن وكالة الاحصاء الكنديّة والشركة الكنديّة للرهن العقاري والاسكان أنّ غير المقيمين اشتروا ما نسبته 4,8 بالمئة من المنازل المباعة في منطقة فانكوفر الكبرى، و 7,6 منها في مدينة فانكوفر، و 3,4 في تورونتو.

وتحدّد وكالة الاحصاء غير المقيمين بأنّهم إمّا أجانب وإما كنديّون غير مقيمين في البلاد وما زالوا يملكون عقارات فيها.

وفي مونتريال الكبرى، ارتفع عدد الشارين الأجانب ولا سيّما في وسط المدينة التجاري.

وبلغ عدد المساكن التي اشتروها عام 2017 ولا سيّما في وسط المدينة التجاري، ما نسبته 7,6 بالمئة من المساكن المباعة مقابل 4,3 بالمئة العام الماضي.

وارتفع عدد الشارين الأجانب الصينيّين في مونتريال من 10 بالمئة العام الماضي إلى 21 بالمئة خلال العام الحالي 2017 .

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/ راديو كندا)