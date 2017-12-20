لافتات للتوعية على التحرّش الجنسي في جامعة سسكتشوان/: Peter Mills/ Radio-Canada

لافتات للتوعية على التحرّش الجنسي في جامعة سسكتشوان/: Peter Mills/ Radio-Canada

مساعدة قضائيّة لضحايا الاعتداءات الجنسيّة في سسكتشوان

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 20 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قدّمت الحكومة الكنديّة دعما ماليّا قدره 740 ألف دولار لحكومة سسكتشوان لمساعدتها على تمويل مشروع تجريبي يهدف لتقديم المساعدة القضائيّة مجانا  على مدى 4 سنوات لضحايا الاعتداءات الجنسيّة.

وكانت حكومة المقاطعة قد طلبت المساعدة من اوتاوا لمواجهة ارتفاع مستوى العنف الجنسيّ.

وتسجّل هذه المقاطعة الواقعة في وسط الغرب الكندي أعلى معدّل من الاعتداءات الجنسيّة، يوازي ضعف المعدّل الكندي.

"نريد ترويج الوصول إلى القضاء لمساعدة الضحايا والناجين على مواجهة مضاعفات العنف الذي تعرّضوا له قالت بيتي آن بوتروف مستشارة شؤون الأطفال في وزارة العدل ".

مقرّ محكمة سسكتشوان/Radio-Canada

مقرّ محكمة سسكتشوان/Radio-Canada

ويهدف المشروع النموذجي إلى مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسيّة على الوصول إلى المحاكم الاصلاحيّة والمدنيّة والمحاكم الأسريّة والاطّلاع على النتائج المحتملة التي قد تؤدّي إليها الملاحقات.

وتقول بوتروف إنّ الضحايا لا يعرفون أحيانا كثيرة أنّ بمقدور النظام القضائي أن يساعدهم.

ويعالج البرنامج  النموذجي  الذي تستفيد منه كلّ فئات الأعمار، كافّة انواع التحرّش الجنسي، من التحرّش في أوساط العمل إلى العنف الأسري والاعتداءات الجنسيّة التي حصلت في السابق.

ويشكّل الأطفال والشباب أكثر من نصف ضحايا الاعتداءات الجنسيّة التي يتمّ تبليغ الشرطة عنها.

وتشكّل الفتيات 80 بالمئة من الضحايا حسب وثائق وزارة العدل.

ومن المتوقّع إطلاق المشروع النموذجي مطلع العام المقبل 2018.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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