ترودو انتهك قانون المناقبية

اعتبرت مفوضة المناقبية ماري داوسن في التقرير الذي رفعته اليوم حول التحقيقات التي أجرتها بشأن العطلات التي قضاها رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو وعائلته على الجزيرة الخاصة بالزعيم الروحي للإسماعيلية اغا خان، اعتبرت أن ترودو انتهك عدة بنود من قانون تضارب المصالح الكندي.

ورأت أن قيام ترودو مع عائلته بثلاث زيارات للبهاماس والإقامة على جزيرة صديق العائلة أغا خان الخاصة تعتبر بمثابة تلقي هدايا بحسب القوانين التي يخضع لها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

وجاء في تقرير ماري داوسن: " إن العطلات التي وافق عليها جوستان ترودو كرئيس للحكومة الكندية يمكن اعتبارها بصورة معقولة بأنها قدمت له بهدف التأثير عليه في ممارسة مهماته كرئيس للحكومة "

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية