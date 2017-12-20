الثلج يعطل الملاحة الجوية في الغرب الكندي

ما زال التيار الكهربائي مقطوعا عن ثمانية آلاف منزل في مقاطعة بريتيش كولومبيا في اقصى الغرب الكندي جراء تساقط الثلوج الكثيف ليل أمس، أي أن حوالي خمسة وسبعين ألف مواطن قضوا ليل أمس محرومين من التيار الكهربائي.

كما تسبب هبوط الثلج بكثافة بتعطيل أو تأخير حركة الملاحة الجوية في مطار فانكوفر الدولي وظلت بعض الطائرات بضع ساعات متوقفة على مدرج المطار بانتظار إذن الإقلاع.

مسافرون في مطار فانكوفر © راديو كندا

وأفاد أحد ركاب شركة إير كندا المتوجهة إلى المكسيك، أنه تم إيقاف الطائرة خلال عملية الإقلاع ما أثار الرعب في اوساط الركاب. وأضاف: " قالوا لنا بأن مدة الانتظار خمس عشرة دقيقة لكن الطائرة ظلت متوقفة مع ركابها طيلة خمس ساعات على مدرج المطار.

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