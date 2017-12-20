باسم فغالي ورجائي قوّاس أضحكا جمهورهما الكندي

قدّم التلفزيون العربي في تورنتو في مقاطعة أونتاريو "لمى تي في " الذي تديره الإعلامية الكندية الأردنية لمى العقّاد حفلات جمعت على خشبة مسرح واحد المونولوجيست اللبناني باسم فغالي وفنان الكوميديا الاجتماعية الأردني رجائي قوّاس في كبرى المدن الكندية.

وقد التقى الفنانان جمهورهما العربي في مونتريال يوم الجمعة 15 كانون الأول/ديسمبر على مسرح إميل لوغو في مدينة سان لوران.

تقاسم النجمان المسرح وشكلّلا ثنائيا فنيا استثاغه الحضور المونتريالي في أول مرّة يلتقي فيها رجائي قوّاس ويشاهد فيها نموذجين مختلفين من الفكاهة والستاند أب كوميدي في مبادرة أولى من نوعها لأنه غالبا كان يرافق باسم فغالي المطربين في حفلاتهم ولم يشاهده المونترياليون قط مع نجم كوميديا آخر.

حول هذا الموضوع وغيره من الموضوعات طال الحديث بعد العرض مع النجم الأردني رجائي قوّاس الذي تستمعون إليه تاليا ويتخلل الحوار لقطات من أجواء العرض: